Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 1'466,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'475,25 USD zu. Bei 1'455,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108'232 Eli Lilly-Aktien.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'475,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 850,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 72,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Eli Lilly gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,22 USD, nach 6,21 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 17.60 Mrd. USD eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 35,37 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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