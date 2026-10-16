Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagabend mit Aufschlag

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 1'256,09 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten tendiert. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'274,24 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'257,20 USD. Zuletzt wechselten 261'216 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'292,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 786,02 USD. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 59,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 34,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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