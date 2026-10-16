Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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16.10.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 1'264,74 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1'264,74 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'268,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'257,20 USD. Bisher wurden via New York 172'610 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'292,60 USD) erklomm das Papier am 20.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,20 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 786,02 USD. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 37,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 34,97 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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