Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend auf grünem Terrain

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 1'140,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'150,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'137,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 108'797 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,34 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 712,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 60,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 36,41 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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