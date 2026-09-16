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Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

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16.09.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochnachmittag fester

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 1'140,82 USD zu.

Eli Lilly
935.85 CHF -0.56%
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Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1'140,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'600 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'150,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'137,30 USD. Bisher wurden via New York 62'383 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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