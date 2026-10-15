Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 4,2 Prozent auf 1'259,59 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'702 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'261,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'239,00 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120'928 Stück gehandelt.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'292,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 786,02 USD. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Mrd. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 34,97 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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