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15.09.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly präsentiert sich am Abend stärker

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1'140,37 USD zu.

Eli Lilly
941.10 CHF 2.27%
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Das Papier von Eli Lilly legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 1'140,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'586 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'160,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'156,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158'827 Eli Lilly-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2026 auf bis zu 1'292,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 712,13 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 60,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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