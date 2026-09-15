Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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15.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Eli Lilly legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 1'146,07 USD.
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'160,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'156,63 USD. Bisher wurden via New York 86'392 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'292,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 11,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Mit Abgaben von 37,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 6,29 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 36,39 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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