Eli Lilly Aktie News: Anleger greifen bei Eli Lilly am Mittwochabend zu

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 1'213,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'216,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'177,87 USD. Bisher wurden via New York 231'368 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'292,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 786,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 54,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 34,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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