Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’056 0.8%  DAX 25’368 0.3%  Euro 0.9294 -0.2%  EStoxx50 6’166 -0.4%  Gold 4’146 1.0%  Bitcoin 68’430 0.8%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 105.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850DocMorris4261528Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Anleger greifen bei Eli Lilly am Mittwochabend zu

Eli Lilly Aktie News: Anleger greifen bei Eli Lilly am Mittwochabend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 1'213,99 USD.

Eli Lilly
1038.33 CHF 3.81%
Kaufen Verkaufen

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 1'213,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'216,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'177,87 USD. Bisher wurden via New York 231'368 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'292,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 786,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 54,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 34,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor einem Jahr abgeworfen

Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten