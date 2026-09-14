Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend in Grün

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 1'142,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 1'153,65 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1'144,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 178'068 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Mit einem Kursverlust von 37,65 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,88 USD, nach 6,00 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.97 Mrd. USD im Vergleich zu 15.56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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