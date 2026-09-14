Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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14.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 1'133,84 USD zu.
Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 1'133,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'596 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 1'153,65 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'144,00 USD. Bisher wurden via New York 92'514 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'292,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,00 Prozent. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 712,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,19 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.97 Mrd. USD – ein Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 36,39 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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