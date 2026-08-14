Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Kursverlusten

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 1'186,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'784 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'171,37 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 1'194,00 USD. Bisher wurden via New York 186'353 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'249,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 5,34 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 655,93 USD am 15.08.2025. Mit einem Kursverlust von 44,69 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,83 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 47,67 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 60,30 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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