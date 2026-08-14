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14.08.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Eli Lilly

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 1'182,36 USD.

Eli Lilly
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Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 1'182,36 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'796 Punkten realisiert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'171,37 USD nach. Bei 1'194,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 78'987 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'249,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 5,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2025 Kursverluste bis auf 655,93 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,52 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,83 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 60,30 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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