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13.11.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1'446,98 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 1'446,98 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'448,75 USD. Mit einem Wert von 1'435,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124'174 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'455,20 USD) erklomm das Papier am 12.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 0,57 Prozent wieder erreichen. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 850,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 70,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 USD. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent auf 24.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 35,37 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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