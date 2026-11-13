Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly stabilisiert sich am Nachmittag

Bei der Eli Lilly-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 1'426,35 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'506 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'435,35 USD. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'419,77 USD. Bei 1'435,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 54'174 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 1'455,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 2,02 Prozent zulegen. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Eli Lilly veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 24.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.60 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 35,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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