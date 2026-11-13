|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly stabilisiert sich am Nachmittag
Die Aktie von Eli Lilly zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Eli Lilly-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 1'426,35 USD.
Bei der Eli Lilly-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 1'426,35 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'506 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'435,35 USD. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'419,77 USD. Bei 1'435,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 54'174 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 1'455,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 2,02 Prozent zulegen. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Eli Lilly veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 24.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.60 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 35,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Roche profitiert indirekt: Eli Lillys Studienerfolg strahlt auf Chugai ab - Lilly-Aktie legt zu
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
13.11.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly stabilisiert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co.: Was die Bewertungsprämie über den KI-Boom verrät (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Eli Lilly-Aktie im Aufwind: US-Pharmakonzern hebt Jahres-Umsatzziel erneut an (AWP)
|
29.10.26
|Eli Lilly profits surge on demand for weight-loss drugs (Financial Times)
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Eli Lilly am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.