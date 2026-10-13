Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 1'160,00 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'160,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'190,70 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 91'912 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 10,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 786,02 USD am 18.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 32,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 35,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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