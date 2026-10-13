Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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13.10.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 1'176,73 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Eli Lilly-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1'176,73 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'172,78 USD. Bei 1'190,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 47'707 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
Am 20.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 8,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 786,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 33,20 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 35,10 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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