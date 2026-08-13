Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 1'218,45 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Bei 1'216,00 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'240,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 54'171 Eli Lilly-Aktien.

Bei 1'249,34 USD erreichte der Titel am 08.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 2,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2025 (644,50 USD). Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 89,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,83 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 47,67 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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