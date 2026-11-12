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12.11.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Anleger greifen bei Eli Lilly am Abend zu
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 1'439,19 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 1'439,19 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'455,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'454,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 194'769 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 1'455,20 USD. 1,11 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 850,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 40,89 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 USD. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.40 Mrd. USD im Vergleich zu 17.60 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 35,36 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Eli Lilly am 12.11.2026
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