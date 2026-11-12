Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 1'443,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'591 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'454,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'454,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90'854 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'454,21 USD) erklomm das Papier am 12.11.2026. Mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (850,65 USD). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 69,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 35,36 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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