Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Montagabend nahe Vortagesschluss

Die Eli Lilly-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 1'180,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'188,70 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'172,89 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'181,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 88'614 Stück.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'292,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 786,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,40 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 35,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Eli Lilly-Aktie schwächer: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy