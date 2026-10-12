Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Montagnachmittag
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1'187,40 USD.
Die Eli Lilly-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1'187,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'188,70 USD zu. Bei 1'181,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 45'524 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Bei einem Wert von 786,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 35,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Eli Lilly-Aktie schwächer: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
16:29
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly legt am Freitagabend zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Eli Lilly-Aktie schwächer: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy (Dow Jones)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.