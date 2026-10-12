Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Montagnachmittag

Die Eli Lilly-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1'187,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'188,70 USD zu. Bei 1'181,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 45'524 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Bei einem Wert von 786,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 35,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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