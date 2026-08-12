Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Abend

Um 20:26 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1'220,53 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'755 Punkten liegt. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'226,48 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'200,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137'113 Eli Lilly-Aktien.

Am 08.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'249,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 629,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,83 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 22.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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