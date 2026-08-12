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12.08.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly büsst am Mittwochnachmittag ein

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 1'206,07 USD.

Eli Lilly
986.02 CHF -1.63%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1'206,07 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'192,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'200,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 59'456 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1'249,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2026). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 3,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 629,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 47,81 Prozent sinken.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,83 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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