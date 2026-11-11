|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochabend leichter
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 1'428,96 USD abwärts.
Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 1'428,96 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'415,26 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'417,63 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115'139 Stück gehandelt.
Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'452,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,66 Prozent hinzugewinnen. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 850,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 40,47 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Am 29.10.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 7,22 USD gegenüber 6,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 24.40 Mrd. USD gegenüber 17.60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,36 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Roche profitiert indirekt: Eli Lillys Studienerfolg strahlt auf Chugai ab - Lilly-Aktie legt zu
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
16:29
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochabend leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co.: Was die Bewertungsprämie über den KI-Boom verrät (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Eli Lilly-Aktie im Aufwind: US-Pharmakonzern hebt Jahres-Umsatzziel erneut an (AWP)
|
29.10.26
|Eli Lilly profits surge on demand for weight-loss drugs (Financial Times)
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Eli Lilly am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.