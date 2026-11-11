Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochabend leichter

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 1'428,96 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'415,26 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'417,63 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115'139 Stück gehandelt.

Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'452,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,66 Prozent hinzugewinnen. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 850,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 40,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Am 29.10.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 7,22 USD gegenüber 6,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 24.40 Mrd. USD gegenüber 17.60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,36 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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