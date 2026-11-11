Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag im Minusbereich

Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 1'418,61 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'582 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'415,26 USD. Bei 1'417,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 58'352 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'452,72 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,40 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,04 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 USD, nach 6,00 USD im Jahr 2025. Am 29.10.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 24.40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 35,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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