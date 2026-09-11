Eli Lilly Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Eli Lilly

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 1'120,29 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten realisiert. Die Eli Lilly-Aktie sank bis auf 1'115,94 USD. Bei 1'131,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 106'147 Aktien.

Am 20.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 36,43 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22.97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,40 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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