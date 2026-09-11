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Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

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11.09.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag in Rot

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 1'121,82 USD ab.

Eli Lilly
913.36 CHF -0.08%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 1'121,82 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'671 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'115,94 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'131,44 USD. Zuletzt wurden via New York 51'168 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 15,22 Prozent zulegen. Bei 712,13 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 36,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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