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11.08.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Abend nach

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 1'223,44 USD.

Eli Lilly
1002.36 CHF 2.20%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1'223,44 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'210,49 USD ein. Bei 1'230,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134'248 Eli Lilly-Aktien.

Am 08.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'249,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 626,00 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,05 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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