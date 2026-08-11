Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag mit Abschlägen

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 1'221,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. Die Eli Lilly-Aktie sank bis auf 1'219,19 USD. Bei 1'230,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 62'142 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'249,34 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 2,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 626,00 USD am 12.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,74 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,05 USD, nach 6,00 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.97 Mrd. USD im Vergleich zu 15.56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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