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10.11.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly legt am Abend zu

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly legt am Abend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 1'427,51 USD.

Eli Lilly
1159.45 CHF 0.02%
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Das Papier von Eli Lilly legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 1'427,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'507 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'428,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'402,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 154'508 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'452,72 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 1,74 Prozent niedriger. Am 30.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD. Mit Abgaben von 40,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Eli Lilly liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,22 USD gegenüber 6,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 17.60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 35,36 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Eli Lilly am 10.11.2026

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