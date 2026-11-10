Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 1'416,90 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'420,14 USD. Mit einem Wert von 1'402,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 66'918 Eli Lilly-Aktien.

Bei 1'452,72 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 2,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 850,65 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,82 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 29.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,22 USD, nach 6,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 24.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.60 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 35,36 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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