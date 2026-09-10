Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly macht am Donnerstagabend Boden gut

Um 20:26 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 1'128,59 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'590 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'133,53 USD an. Bei 1'125,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 138'740 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 12,69 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 712,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 22.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,40 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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