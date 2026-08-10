Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zieht am Montagabend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 1'219,41 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'220,75 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'185,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 163'465 Stück.

Am 08.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'249,34 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 2,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Mit Abgaben von 48,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,05 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren

Eli Lilly-Aktie beflügelt: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren