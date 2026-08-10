Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 1'210,49 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'765 Punkten steht. Bei 1'214,10 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 1'185,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 79'015 Aktien.

Bei einem Wert von 1'249,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,45 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,05 USD aus. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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