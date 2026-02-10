Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’267 0.3%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9134 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’029 -0.6%  Bitcoin 53’003 -1.5%  Dollar 1 0.1%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen
Sondereffekte bremsen Wacker Neuson - Aktie gibt nach
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Suche...

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 1'034,17 USD ab.

Eli Lilly
803.74 CHF -1.13%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die Eli Lilly-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1'034,17 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'956 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'029,00 USD aus. Bei 1'050,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 171'310 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'133,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,56 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,66 Prozent.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 04.02.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 41,11 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie zieht an: Hims & Hers stoppt Semaglutid-Tablette

Weisses Haus startet TrumpRx - Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark

Eli Lilly-Aktie steigt kräftig: Prognose überzeugt


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten