Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr rutschte die Eli Lilly-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1'034,17 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'956 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'029,00 USD aus. Bei 1'050,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 171'310 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'133,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,56 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,66 Prozent.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 04.02.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 41,11 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

