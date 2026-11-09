Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,5 Prozent auf 1'412,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Bei 1'415,22 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1'372,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 196'353 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'452,72 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach oben. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 850,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 39,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Eli Lilly liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,22 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,61 Prozent auf 24.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 35,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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