Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 1'389,36 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'396,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'372,26 USD. Zuletzt wechselten via New York 88'129 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'452,72 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 850,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 24.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 17.60 Mrd. USD umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 35,33 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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