Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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09.10.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly legt am Freitagabend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 1'175,72 USD.
Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 1'175,72 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'179,45 USD. Bei 1'151,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 111'402 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'292,60 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 9,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 786,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 49,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Mrd. USD eingefahren.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 36,29 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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