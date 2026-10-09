Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Eli Lilly konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 1'172,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'794 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'172,49 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'151,67 USD. Zuletzt wurden via New York 47'145 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 1'292,60 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 10,29 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 786,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 32,93 Prozent wieder erreichen.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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