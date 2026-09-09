Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend schwächer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 1'121,49 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'642 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 1'119,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'127,61 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158'092 Stück gehandelt.

Am 20.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 13,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 712,13 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.97 Mrd. USD im Vergleich zu 15.56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 36,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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