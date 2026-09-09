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09.09.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1'133,25 USD.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1'133,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'138,50 USD. Mit einem Wert von 1'127,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81'785 Eli Lilly-Aktien.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 14,06 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 712,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,39 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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