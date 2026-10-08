Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’748 0.8%  SPI 19’498 0.8%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’077 1.1%  Euro 0.9316 -0.1%  EStoxx50 6’183 0.9%  Gold 4’183 1.2%  Bitcoin 68’626 1.1%  Dollar 0.8309 -0.1%  Öl 102.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
Suche...
ETF Sparplan

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit roter Tendenz

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 1'153,58 USD.

Eli Lilly
966.86 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,0 Prozent auf 1'153,58 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'131,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'178,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 269'464 Eli Lilly-Aktien.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 1'292,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,05 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 786,02 USD fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,61 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Eli Lilly-Aktie schwächer: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten