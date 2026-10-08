Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit roter Tendenz

Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,0 Prozent auf 1'153,58 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'131,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'178,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 269'464 Eli Lilly-Aktien.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 1'292,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,05 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 786,02 USD fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,61 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Eli Lilly-Aktie schwächer: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen