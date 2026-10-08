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08.10.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag tiefer

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1'152,56 USD abwärts.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1'152,56 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'146,81 USD. Bei 1'178,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 98'057 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 1'292,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 786,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.97 Mrd. USD – ein Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,61 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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