Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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08.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly büsst am Dienstagabend ein
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 1'127,12 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 1'127,12 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'114,27 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 1'128,66 USD. Zuletzt wechselten 196'415 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 14,68 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 712,13 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 36,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 36,39 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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