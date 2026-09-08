Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagnachmittag im Minus

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 1'126,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'114,27 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'128,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 101'039 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'292,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 12,81 Prozent niedriger. Bei 712,13 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,81 Prozent.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Eli Lilly liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Mrd. USD eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 36,39 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen

Eli Lilly-Aktie im Fokus: JPMorgan erhöht Kursziel – Duell mit Novo Nordisk spitzt sich zu

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft