Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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07.10.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly reagiert am Abend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 1'196,27 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 1'196,27 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'206,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'172,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 144'938 Eli Lilly-Aktien.
Am 20.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 786,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,29 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Eli Lilly am 07.10.2026
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