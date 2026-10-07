Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’649 -1.2%  SPI 19’353 -1.0%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’830 -1.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’105 -1.2%  Gold 4’120 0.2%  Bitcoin 68’716 -0.9%  Dollar 0.8338 0.1%  Öl 105.4 5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Newron-Aktie bricht ein: FDA-Schreiben zu klinischem Stopp erhalten
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
DKSH-Aktie zieht an: Partnerschaft mit Novartis für Augenheilkunde in Singapur
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt
Suche...

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly reagiert am Abend positiv

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly reagiert am Abend positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 1'196,27 USD.

Eli Lilly
994.92 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 1'196,27 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'206,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'172,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 144'938 Eli Lilly-Aktien.

Am 20.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 786,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,29 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Eli Lilly-Aktie schwächer: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eli Lilly

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
07.10.26 Logo WHS Robotik mit Momentum: Die neue Stock Box für thematisches Investieren
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’222.11 19.73 SHBEEU
Short 14’522.42 13.81 S2BHCU
Short 15’058.53 8.88 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’648.88 08.10.2026 13:06:35
Long 13’073.60 19.73 SPSB7U
Long 12’763.16 13.60 SYTBRU
Long 12’216.42 8.91 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 994.92 1.01% Eli Lilly

Eli Lilly am 07.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.