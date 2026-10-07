Eli Lilly Aktie News: Anleger greifen bei Eli Lilly am Nachmittag zu

Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 1'181,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'186,72 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'172,39 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 53'388 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (786,02 USD). Mit Abgaben von 33,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,59 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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