Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagabend mit Kursverlusten

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 1'180,07 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'162,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'190,00 USD. Zuletzt wechselten 156'880 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'249,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. 5,87 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 47,12 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,05 USD aus. Eli Lilly liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 36,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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