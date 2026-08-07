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07.08.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 1'190,74 USD ab.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 1'190,74 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'162,10 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 1'190,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 72'573 Eli Lilly-Aktien.

Am 08.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'249,34 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,60 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,05 USD, nach 6,00 USD im Jahr 2025. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 12.73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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